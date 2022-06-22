В ФРГ допустили дальнейшее снижение поставок газа из РФ

Министр экономики Германии Роберт Хабек допустил возможность дальнейшего сокращения объема поставок российского газа в его страну.
"С учетом нынешней ситуации мы должны допускать возможность того, что Россия готова еще сильнее снизить поставки. Мы готовимся ко всем сценариям событий", - приводит его слова Bloomberg.
Он отметил, что при снижении поставок газа правительство может прибегнуть ко второй фазе чрезвычайного плана действий для обеспечения газоснабжением. Однако министр отказался назвать возможную дату такого шага.
Bloomberg напоминает, что первая фаза этого плана начала действовать в конце марта, когда на фоне требования РФ платить за газ в рублях ФРГ стала готовиться к возможному снижению газового экспорта. Между тем вторая фаза плана подразумевает разрешение для энергетических компаний перекладывать бремя роста цен на энергию на частный сектор и домохозяйства, что означает рост платежей для предприятий и граждан. Также власти в рамках снижения потребления газа могут активнее использовать уголь для работы электростанций.
Накануне издание Die Welt со ссылкой на ряд источников в энергетической отрасли Германии сообщило, что правительство ФРГ в течение пяти - десяти дней собирается задействовать вторую фазу чрезвычайного плана действий для снабжения газом.
Во вторник агентство ЭФЭ сообщило, что Швеция вслед за Данией активизировала первый этап плана аварийного газоснабжения для западной и южной частей территории страны, готовясь к возможным перебоям поставок газа.
Сокращение "Газпромом" поставок по "Северному потоку", как сообщалось, вызвано задержкой с ремонтом компрессорных турбин Siemens Energy.
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