Байрамов и Чавушоглу подчеркнули необходимость продолжения усилий по обеспечению мира в регионе

Министры иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу провели в среду телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.
«Министры обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, а также по вопросам многостороннего сотрудничества», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Байрамов и Чавушоглу также обсудили текущую ситуацию в регионе и подчеркнули «необходимость продолжения усилий по обеспечению мира в регионе», добавили в МИД Азербайджана.
Р.Керимов
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