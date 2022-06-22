Байрамов и Чавушоглу подчеркнули необходимость продолжения усилий по обеспечению мира в регионе

Министры иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу провели в среду телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

«Министры обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, а также по вопросам многостороннего сотрудничества», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Байрамов и Чавушоглу также обсудили текущую ситуацию в регионе и подчеркнули «необходимость продолжения усилий по обеспечению мира в регионе», добавили в МИД Азербайджана.

Р.Керимов