Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

21.06 $/bbl +/- WTI 110.65 +0.79 Brent 114.65 +0.52

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 22.06.2022 23:09

Байрамов и Чавушоглу подчеркнули необходимость продолжения усилий по обеспечению мира в регионе

Министры иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу провели в среду телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

«Министры обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, а также по вопросам многостороннего сотрудничества», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Байрамов и Чавушоглу также обсудили текущую ситуацию в регионе и подчеркнули «необходимость продолжения усилий по обеспечению мира в регионе», добавили в МИД Азербайджана.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ДЖЕЙХУН БАЙРАМОВ, МЕВЛЮТ ЧАВУШОГЛУ


Похожие новости


Спикер парламента Азербайджана отправляется на конференцию в Стамбул Баку и Анкара сформировали союз, открывающий новые перспективы для всего тюркского мира - Алиев Министр обороны Азербайджана понаблюдал за учениями «Эфес-2022» в Турции Гасанов и Акар обсудили в Измире военное сотрудничество Баку и Анкары Анкара анонсировала визит Байрамова в Турцию Байрамов, Чавушоглу и Мередов проведут встречу в Турции

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az