Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

22.06 $/bbl +/- WTI 106.19 -3.33 Brent 111.74 -2.91

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 23.06.2022 01:15

СМИ сообщили о работе США над программой нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии

Администрация США готовит программу нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией в преддверии визита на Ближний Восток американского президента Джо Байдена, сообщает в среду Axios со ссылкой на ряд источников.

Axios отмечает, что поездка может продемонстрировать намерение нынешней американской администрации продолжать курс предыдущей на улучшение отношений между Израилем и арабскими странами.

Источники отметили, что какого-либо соглашения до визита Байдена в регион не будет, однако президент будет обсуждать его перспективы с израильскими и саудовскими лидерами.

В то же время еще один источник отметил, что реализация любой такой программы будет долгосрочным процессом.

В свою очередь неназванный высокопоставленный представитель Израиля заявил, что не ожидает серьезного прорыва в процессе нормализации отношений с Саудовской Аравией в ходе турне Байдена. Однако, по его словам, возможно достигнуть соглашения, разрешающего израильским самолетам пересекать воздушное пространство Саудовской Аравии для полетов в Индию и Китай.

Кроме того, ряд источников заявил Axios, что Белый дом также планирует обсуждение Байденом в ходе поездки на Ближний Восток интеграции систем ПРО и морской обороны между Израилем и рядом арабских стран, включая Саудовскую Аравию.

Ранее сообщалось, что Байден отправится в Израиль, на Западный берег Иордана и в Саудовскую Аравию с 13 по 16 июля.

В мае Axios также сообщал со ссылкой на источники, что проходило обсуждение возможного соглашения между Саудовской Аравией, Израилем и Египтом. США действуют как посредник в консультациях этих трех стран, и успех их переговоров может стать началом нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля.

Соглашение предусматривает передачу Египтом Саудовской Аравии - при согласии Израиля - островов Тиран и Санафир в Красном море, а также ряд шагов Саудовской Аравии в отношении Израиля с целью нормализации отношений.

В 2020 году ОАЭ и Израиль нормализовали отношения при посредничестве США. Помимо ОАЭ дипломатические отношения с Израилем тогда наладили Бахрейн и Марокко. Соответствующие соглашения получили наименование авраамских. В начале января 2021 года к ним официально присоединился Судан. Это первые мирные соглашения между арабскими странами с Израилем, заключенные со времен израильских мирных договоров с Египтом в 1979 году и с Иорданией в 1994 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ


Похожие новости


Израиль при поддержке США создает альянс для отражения воздушных угроз - глава Минобороны США и Израиль едины в том, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие - Блинкен Шеф Пентагона заявил, что США не допустят создание Ираном ядерного оружия Глава Минобороны Израиля, шеф Моссада будут убеждать США провести военную акцию против Ирана Министр иностранных дел Израиля встретится с официальными лицами США по Ирану - СМИ Министр обороны США и премьер Израиля обсудили Иран и сотрудничество в области ПВО - Пентагон

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az