СМИ сообщили о работе США над программой нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии

Администрация США готовит программу нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией в преддверии визита на Ближний Восток американского президента Джо Байдена, сообщает в среду Axios со ссылкой на ряд источников.

Axios отмечает, что поездка может продемонстрировать намерение нынешней американской администрации продолжать курс предыдущей на улучшение отношений между Израилем и арабскими странами.

Источники отметили, что какого-либо соглашения до визита Байдена в регион не будет, однако президент будет обсуждать его перспективы с израильскими и саудовскими лидерами.

В то же время еще один источник отметил, что реализация любой такой программы будет долгосрочным процессом.

В свою очередь неназванный высокопоставленный представитель Израиля заявил, что не ожидает серьезного прорыва в процессе нормализации отношений с Саудовской Аравией в ходе турне Байдена. Однако, по его словам, возможно достигнуть соглашения, разрешающего израильским самолетам пересекать воздушное пространство Саудовской Аравии для полетов в Индию и Китай.

Кроме того, ряд источников заявил Axios, что Белый дом также планирует обсуждение Байденом в ходе поездки на Ближний Восток интеграции систем ПРО и морской обороны между Израилем и рядом арабских стран, включая Саудовскую Аравию.

Ранее сообщалось, что Байден отправится в Израиль, на Западный берег Иордана и в Саудовскую Аравию с 13 по 16 июля.

В мае Axios также сообщал со ссылкой на источники, что проходило обсуждение возможного соглашения между Саудовской Аравией, Израилем и Египтом. США действуют как посредник в консультациях этих трех стран, и успех их переговоров может стать началом нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля.

Соглашение предусматривает передачу Египтом Саудовской Аравии - при согласии Израиля - островов Тиран и Санафир в Красном море, а также ряд шагов Саудовской Аравии в отношении Израиля с целью нормализации отношений.

В 2020 году ОАЭ и Израиль нормализовали отношения при посредничестве США. Помимо ОАЭ дипломатические отношения с Израилем тогда наладили Бахрейн и Марокко. Соответствующие соглашения получили наименование авраамских. В начале января 2021 года к ним официально присоединился Судан. Это первые мирные соглашения между арабскими странами с Израилем, заключенные со времен израильских мирных договоров с Египтом в 1979 году и с Иорданией в 1994 году.