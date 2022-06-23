Макрон призвал политиков учиться «по-другому» управлять Францией

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "гипотеза правительства национального единства" в настоящий момент не имеет оснований, необходимо учиться управлять страной "по-другому".
"Мы должны научиться управлять и заниматься законотворчеством по-другому", - заявил Макрон в телевизионном обращении в среду после двух дней консультаций с руководителями политических партий, прошедших на парламентских выборах 19 июня в нижнюю палату французского парламента - Национальное собрание.
Ранее СМИ Франции сообщали, что президент, чья избирательная коалиция "Вместе!" на последних законодательных выборах не добилась абсолютного большинства, в ходе состоявшихся консультаций искал возможность договориться с оппозицией о "правительстве национального единства" с целью реализации намеченных им планов.
На прошедших выборах ни одна политическая сила не получила абсолютного большинства, и разношёрстный парламент с мощными оппозиционными фракциями, начиная с "Национального объединения" Марин Ле Пен, получившего 89 мандатов, угрожает амбициям второго президентского срока Макрона.
Сознавая, что нельзя "игнорировать раскол" страны, которая таким образом "выражает свою обеспокоенность", Макрон, тем не менее, указал, что по итогу парламентских выборов "президентское большинство является первой политической силой Национального собрания".
"Никакая политическая сила сегодня не способна в одиночку создавать законы", - отметил при этом глава государства. - Президентское большинство, действительно, относительное, поэтому его обязанность расширяться, либо достигая коалиционных договоренностей, либо выстраивая большинство по каждому отдельному тексту (закона)".
"Уже этим летом нам нужно принимать срочные меры", - предупредил Макрон, имея в виду законы, касающиеся покупательной способности, занятости и улучшения здравоохранения.
"Наша страна нуждается в амбициозных реформах", - подчеркнул он.
Обращаясь к оппозиции, президент призвал идти на компромиссы и вести свою политику при полной прозрачности и при осознании важности единства политических сил в интересах нации.
Макрон также выразил неодобрение в связи с низкой явкой избирателей на парламентские выборы, отметив, что "голосовать, чтобы делать свой выбор, - это важный аспект жизни страны".
Власти Азербайджана меняют с 1 июля систему расчета зарплаты председателя и аудиторов Счетпалаты
Азербайджан и Румыния проведут в четверг шестое заседание МПК
Байрамов и Чавушоглу подчеркнули необходимость продолжения усилий по обеспечению мира в регионе
Счетпалата представила в Минфин свои предложения по проекту Бюджетного кодекса
ГФСЗ приобретает микроавтобусы почти на 0,5 млн манатов
Азерсу направит около 13 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения и канализации части поселка Бинагяди
В Азербайджане выявлено 27 новых случаев заражения COVID-19
Marlboro остался самым дорогим табачным брендом мира - Brand Finance
ИВ Сумгайыта направит около 1,4 млн манатов на дорожные работы
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
Агентский банкинг уже в Масаллы и Товузе!
Онлайн-кредит от Yelo Bank – быстро и выгодно
Бакинская высшая школа нефти SOCAR начала сотрудничать с банком АВВ
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ