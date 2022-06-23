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Дальнее зарубежье 23.06.2022 01:30

Макрон призвал политиков учиться «по-другому» управлять Францией

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "гипотеза правительства национального единства" в настоящий момент не имеет оснований, необходимо учиться управлять страной "по-другому".

"Мы должны научиться управлять и заниматься законотворчеством по-другому", - заявил Макрон в телевизионном обращении в среду после двух дней консультаций с руководителями политических партий, прошедших на парламентских выборах 19 июня в нижнюю палату французского парламента - Национальное собрание.

Ранее СМИ Франции сообщали, что президент, чья избирательная коалиция "Вместе!" на последних законодательных выборах не добилась абсолютного большинства, в ходе состоявшихся консультаций искал возможность договориться с оппозицией о "правительстве национального единства" с целью реализации намеченных им планов.

На прошедших выборах ни одна политическая сила не получила абсолютного большинства, и разношёрстный парламент с мощными оппозиционными фракциями, начиная с "Национального объединения" Марин Ле Пен, получившего 89 мандатов, угрожает амбициям второго президентского срока Макрона.

Сознавая, что нельзя "игнорировать раскол" страны, которая таким образом "выражает свою обеспокоенность", Макрон, тем не менее, указал, что по итогу парламентских выборов "президентское большинство является первой политической силой Национального собрания".

"Никакая политическая сила сегодня не способна в одиночку создавать законы", - отметил при этом глава государства. - Президентское большинство, действительно, относительное, поэтому его обязанность расширяться, либо достигая коалиционных договоренностей, либо выстраивая большинство по каждому отдельному тексту (закона)".

"Уже этим летом нам нужно принимать срочные меры", - предупредил Макрон, имея в виду законы, касающиеся покупательной способности, занятости и улучшения здравоохранения.

"Наша страна нуждается в амбициозных реформах", - подчеркнул он.

Обращаясь к оппозиции, президент призвал идти на компромиссы и вести свою политику при полной прозрачности и при осознании важности единства политических сил в интересах нации.

Макрон также выразил неодобрение в связи с низкой явкой избирателей на парламентские выборы, отметив, что "голосовать, чтобы делать свой выбор, - это важный аспект жизни страны".

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ЭММАНЮЭЛЬ МАКРОН


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