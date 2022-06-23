Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи

Президент РФ Владимир Путин 23 июня примет участие в XIV саммите БРИКС, который пройдет в режиме видеоконференции под китайским председательством, сообщила пресс-служба Кремля.
"Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР обсудят состояние и перспективы многопланового сотрудничества в рамках "пятерки" в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Имеется в виду также рассмотреть актуальные международные и региональные темы. Ключевые договоренности будут зафиксированы в итоговой Декларации саммита", - говорится в сообщении.
24 июня Путин также выступит на заседании в формате "БРИКС плюс" с участием руководителей ряда приглашенных государств.
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