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СНГ 23.06.2022 09:04

Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи

Президент РФ Владимир Путин 23 июня примет участие в XIV саммите БРИКС, который пройдет в режиме видеоконференции под китайским председательством, сообщила пресс-служба Кремля.

"Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР обсудят состояние и перспективы многопланового сотрудничества в рамках "пятерки" в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Имеется в виду также рассмотреть актуальные международные и региональные темы. Ключевые договоренности будут зафиксированы в итоговой Декларации саммита", - говорится в сообщении.

24 июня Путин также выступит на заседании в формате "БРИКС плюс" с участием руководителей ряда приглашенных государств.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, БРИКС, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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