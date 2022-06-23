США убеждены в прогрессе достижения решения о возможном членстве Швеции и Финляндии в НАТО на предстоящем саммите альянса - госдеп

Власти США добиваются положительного результата по вопросу о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО к ближайшему саммиту организации, сообщила помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
"Я скажу так: мы определенно добиваемся этого", - сказала она в ходе слушаний в сенате, отвечая на вопрос о том, надеются ли США достичь договоренности между Турцией, Финляндией и Швецией к саммиту НАТО, который придёт в конце июня в Мадриде.
Донфирд назвала прошедшие в понедельник переговоры генсека НАТО Йенса Столтенберга с представителями Турции, Швеции и Финляндии в штаб-квартире альянса конструктивными.
"Насколько мы понимаем, эта была конструктивная встреча. Мы убеждены в том, что будет прогресс на этом направлении", - отметила американский дипломат.
В понедельник сообщалось, что по приглашению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе высокие должностные лица этой организации встретились с коллегами из Турции, Финляндии и Швеции.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Однако Турция в настоящее время рассмотрение этих заявок блокирует. У Анкары есть ряд претензий к скандинавским странам: в частности, она обвиняет их в поддержке курдских группировок, которые в Турции считаются террористическими.
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