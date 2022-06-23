Французская ракета Ariane-5 стартовала на орбиту с двумя спутниками связи

Тяжелая ракета-носитель Ariane-5 Европейского космического агентства (ESA) стартовала на орбиту с малазийским и индийским спутниками связи, сообщила французская компания-оператор Arianespace.

Запуск ракеты с двумя спутниками с космодрома Куру во Французской Гвиане был осуществлен в минувшую среду в 23:50 по парижскому времени (в четверг в 00:50 мск).

Носитель должен вывести на орбиту малазийский спутник MEASAT-3d массой 5648 кг, а также космический аппарат GSAT-24, разработанный Индийской организацией космических исследований (ISRO) с массой 4181 кг.