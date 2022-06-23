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ТЭК 23.06.2022 09:14

В Белом доме полагают, что снижение цен на нефть, вероятно, связано с ростом ее закупок Китаем и Индией у РФ

Увеличение закупок Китаем и Индией российской нефти могло повлиять на ослабление дефицита и снижения мировых цен на топливо, заявила агентству Bloomberg представитель экономического совета администрации США Сесилия Роуз.

"Сейчас, в частности, нефтяные рынки довольно нестабильны ", - сказала Роуз. Она не исключила, что "отчасти это объясняется тем, что Китай и Индия на самом деле покупают больше российской нефти, чем мы, возможно, думаем".

Агентство уточняет, что это может ослаблять дефицит предложения на мировых рынках и потенциально приводит к снижению цен.

Роуз приветствовала снижение цен на нефть и выразила надежду, что его почувствуют потребители на автозаправках.

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Тэги: США, КИТАЙ, ИНДИЯ, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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