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Дальнее зарубежье 23.06.2022 10:15

Кандидатский статус Украины и военную помощь Киеву обсудят лидеры стран ЕС

В Брюсселе в четверг откроется двухдневный саммит ЕС, главной темой которого председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал дальнейшие шаги Евросоюза по укреплению безопасности и стабильности на континенте, включив в это помощь Украине.

"Настало время признать, что будущее Украины, Молдавии и Грузии находится в ЕС. Я приглашу вас предоставить статус кандидата Украине и Молдавии. Параллельно мы продолжим оказывать Украине мощную гуманитарную, военную, экономическую и финансовую поддержку", - написал Мишель в письме-приглашении на заседание Европейского совета главам государств и правительств стран ЕС.

По его словам, с началом российской военной операции на Украине ЕС предпринял "беспрецедентные действия, демонстрируя геополитическое влияние ЕС" и теперь следует "предпринять дальнейшие шаги для укрепления безопасности и стабильности на нашем континенте".

Комментируя журналистам в минувшую среду повестку Европейского совета 23-24 июня, высокопоставленный европейский чиновник заявил, что "этот саммит будет геополитическим", указав на три главных темы политических дебатов европейских лидеров: Западные Балканы, заявки на членство в ЕС Украины, Молдавии и Грузии и "глобальную Европу" - реструктуризацию сотрудничества ЕС в континентальном масштабе с государствами, не входящими в Евросоюз.

Встреча с руководителями стран Западных Балкан вне повестки саммита состоится утром в четверг. Речь пойдет об их европейской перспективе в свете происходящих изменений.

Затем, после традиционного выступления перед лидерами стран ЕС председателя Европейского парламента Роберты Метсолы, первым пунктом официальной повестки дня будут рассмотрены кандидатуры Украины, Молдавии и Грузии. Украине и Молдавии обещан статус кандидатов на вступление в ЕС. Грузии будет предложено сначала урегулировать внутриполитические проблемы.

При этом собеседник журналистов отметил, что обсуждение Украины не ограничится вопросом о предоставлении ей статуса государства-кандидата, будут также затронуты темы помощи этой стране и ее дальнейшего восстановления.

"Будет идти речь о военной помощи. И по данному вопросу мы посмотрим, можно ли внести дополнительный вклад через Европейский фонд мира", - сказал источник. "Мы также хотим, чтобы велась работа по подготовке восстановления страны", - добавил он.

Кроме того, продолжил чиновник, Евросовет ждет больше информации от Еврокомиссии (ЕК) по предложению об оказании Украине макрофинансовой помощи в размере 9 млрд евро.

Он назвал одной из наиболее чувствительных тем саммита продовольственную безопасность в свете российской спецоперации на Украине. "Вопрос в том, как вывести из Украины зерно. Уже многое сделано через "коридоры солидарности". (...) Но этого недостаточно, потребности высоки", - заявил функционер ЕС.

Евросоюз, сообщил он, работает с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем над поиском с участием России, Украины и Турции решения по организации коридоров, которые позволят вывезти украинское зерно и доставить его на мировые рынки. "Это будет важная дискуссия на саммите", - подчеркнул источник.

Следом пройдут дебаты о "глобальной Европе" - идее "европейского политического сообщества", продвигаемой президентом Франции Эмманюэлем Макроном и поддержанной главой Евросовета Мишелем. Дискуссия будет основана на трех вопросах: "как для этого действовать, как структурировать Европу для улучшения сотрудничества и каковы возможные пространства такого сотрудничества, кого позвать в эту глобальную Европу" - объяснил чиновник ЕС.

Он объявил, что, как и обычно на июньских саммитах ЕС последних лет, европейские лидеры примут политическое решение о продлении на очередные полгода экономических санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине, которые в дальнейшем официально утвердит Совет ЕС.

Второй день совещания Евросоюза в верхах будет посвящен экономической тематике. Пройдет саммит еврозоны. "Бюджетный маневр в государствах-членах сокращается, на столе много проблем для рассмотрения, поэтому на это совещание приглашены глава Европейского центробанка Кристин Лагард и председатель Еврогруппы Паскаль Донохью", - сообщил собеседник СМИ.

Завершится саммит обсуждением конференции ЕС о будущем Европы. "Европейский совет и другие институты союза посмотрят, каковы их соответствующие задачи, чтобы продвигать дальше эту работу", - подытожил высокопоставленный источник.

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Тэги: ЕС, САММИТ, ТЕМЫ


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