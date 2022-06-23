Цены на нефть продолжают падать

Цены на нефть продолжают снижаться на фоне опасений глобального экономического спада, усилившихся после заявлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Пауэлл, выступавший накануне в банковском комитете Сената, сообщил, что борьба Федрезерва с высокой инфляцией потребует подъема ставок, достаточно высокого для того, чтобы спровоцировать рецессию в экономике США.

"Экономический спад несет в себе риски для спроса на нефть, и это должно снять проблему нехватки предложения на рынке", - отмечает аналитик по сырьевому сектору ING Groep NV в Сингапуре Уоррен Паттерсон. "Мы уже видим, что прогнозы экспертов в отношении спроса снижаются", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в четверг составляет $109,83 за баррель, что на $1,91 (1,71%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $2,91 (2,5%), до $111,74 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $104,1 за баррель, что на $2,09 (1,97%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в среду стоимость этих контрактов уменьшилась на $3,33 (3%), до $106,19 за баррель.

Консенсуса среди аналитиков относительно перспектив спроса на нефть на данный момент нет. Так, эксперты Goldman Sachs отмечают, что спрос по-прежнему превышает предложение, и Федрезерв "не может печатать сырьевые товары". Citi, при этом, прогнозирует падение спроса к концу текущего года и в следующем.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в среду, показали рост запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 17 июня, на 5,607 млн баррелей.

Официальные данные о резервах будут обнародованы министерством энергетики США в четверг в 18:00 мск. Эксперты, опрошенные S&P Global Insights, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на прошлой неделе на 3,7 млн баррелей, повышение запасов бензина на 500 тыс. баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.