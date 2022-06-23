Манат подешевел к евро и рублю, подорожал к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 23 июня сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 23 июня ЦБА установил на уровне 1,7965 маната/1EUR (22 июня - 1,7842 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 23 июня установил на уровне 0,0315 манат/1RUB (22 июня - 0,0309 манат/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 23 июня установил на уровне 0,0980 манат/1TRY (22 июня -0,0981 манат/1TRY).

Б.Рустамбеков