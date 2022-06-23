Власти Азербайджана меняют с 1 июля систему расчета зарплаты председателя и аудиторов Счетпалаты

С 1 июля 2022 года меняется система определения заработных плат председателя, а также аудиторов Счетной палаты Азербайджана.
Милли Меджлис (парламент) на заседании в среду принял в I-ом чтении поправки в законе «О Счетной палате».
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно поправкам, с 1 июля отменяется привязка размера зарплаты председателя и аудиторов Счетной палаты к размеру зарплаты руководства парламента. Взамен будет применяться система фиксированных зарплат в Счетной палате.
В частности, зарплата председателя Счетной палаты с 1 июля 2022 года составит 3150 манат в месяц, заместителя председателя Счетпалаты – 2800 манат, аудиторов – 2625 манат.
Кроме этого, члены Счетной палаты с 1 июля будут получать надбавки на сумму эквивалентную двукратному размеру заработной платы (в настоящее время эта надбавка равна размеру зарплаты).
Р.Ахмедов
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