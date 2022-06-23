Азерсу направит около 13 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения и канализации части поселка Бинагяди

ОАО "Азерсу" направит около13 млн манатов на работы по реконструкции системы водоснабжения и канализации части бакинского поселка Бинагяди. Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным сайта www.tender.gov.az, с ОАО «Protean Construction», подписан соответствующий контракт. Сумма договора - 12 млн 901,024 тыс. манатов. Б.Рустамбеков

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