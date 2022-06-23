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Инфраструктура и тендеры 23.06.2022 09:49

Азерсу направит около 13 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения и канализации части поселка Бинагяди

ОАО "Азерсу" направит около13 млн манатов на работы по реконструкции системы водоснабжения и канализации части бакинского поселка Бинагяди.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным сайта www.tender.gov.az, с ОАО «Protean Construction», подписан соответствующий контракт.

Сумма договора - 12 млн 901,024 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРСУ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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