ГФСЗ приобретает микроавтобусы почти на 0,5 млн манатов

Государственный фонд социальной защиты приобретает служебные микроавтобусы.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным сайта www.tender.gov.az, с ООО «Yenimotor» подписан соответствующий контракт.
Сумма договора – 492 тыс. манатов.
При этом не указывается число микроавтобусов, которые закупает ГФСЗ.
Б.Рустамбеков
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