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Транспорт и связь 23.06.2022 09:52

ГФСЗ приобретает микроавтобусы почти на 0,5 млн манатов

Государственный фонд социальной защиты приобретает служебные микроавтобусы.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным сайта www.tender.gov.az, с ООО «Yenimotor» подписан соответствующий контракт.

Сумма договора – 492 тыс. манатов.

При этом не указывается число микроавтобусов, которые закупает ГФСЗ.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГФСЗ, МИКРОАВТОБУСЫ

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