Счетпалата представила в Минфин свои предложения по проекту Бюджетного кодекса

Счетная палата Азербайджана представила в Минфин свои первичные предложения по проекту Бюджетного кодекса, заявил председатель палаты Вугар Гюльмамедов.

«Мы представили в Минфин свои первичные предложения по проекту Бюджетного кодекса. Эти предложения направлены на устранения пустот и несоответствий, имеющихся в действующем законодательстве по бюджетной системе, а также предусматривают применение новых подходов к фискальной системе», - сказал Гюльмамедов.

Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», по его словам, эти предложения, в целом, по оценкам палаты, позволят устранить несоответствия и пустоты в 22 статьях закона «О бюджетной системе», 5 статьях закона «О госдолге». Кроме этого, 27 предложений касаются непосредственно самого Бюджетного кодекса.

«Все эти предложения мы также планируем предоставить на рассмотрение Милли Меджлиса», - подчеркнул глава палаты.

Р.Ахмедов