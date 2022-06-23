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Инфраструктура и тендеры 23.06.2022 10:13

Счетпалата представила в Минфин свои предложения по проекту Бюджетного кодекса

Счетная палата Азербайджана представила в Минфин свои первичные предложения по проекту Бюджетного кодекса, заявил председатель палаты Вугар Гюльмамедов.

«Мы представили в Минфин свои первичные предложения по проекту Бюджетного кодекса. Эти предложения направлены на устранения пустот и несоответствий, имеющихся в действующем законодательстве по бюджетной системе, а также предусматривают применение новых подходов к фискальной системе», - сказал Гюльмамедов.

Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», по его словам, эти предложения, в целом, по оценкам палаты, позволят устранить несоответствия и пустоты в 22 статьях закона «О бюджетной системе», 5 статьях закона «О госдолге». Кроме этого, 27 предложений касаются непосредственно самого Бюджетного кодекса.

«Все эти предложения мы также планируем предоставить на рассмотрение Милли Меджлиса», - подчеркнул глава палаты.

Р.Ахмедов

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Тэги: СЧЕТПАЛАТА, КОДЕКС, БЮДЖЕТНЫЙ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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