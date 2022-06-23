Очередные парламентские выборы в Израиле могут назначить на 1 ноября

Правящая коалиция Израиля и оппозиция близки к достижению компромисса по поводу даты проведения очередных парламентских выборов в стране, их могут назначить на 1 ноября, сообщает в четверг издание The Times of Israel.
Местные СМИ передают, что депутаты от оппозиции настаивают на проведении выборов в октябре, тогда как члены правительственной коалиции выступают за выборы в середине ноября. Таким образом, 1 ноября может стать компромиссом, который устроит обе стороны, отмечает издание The Times of Israel.
Соглашение по этому вопросу, однако, еще не достигнуто. Как сообщается, основная проблема, мешающая достижению компромисса, заключается в том, что депутаты из коалиции до роспуска парламента хотят принять законопроект, который может лишить возможности экс-премьера Биньямина Нетаньяху, возглавляющего в настоящее время оппозицию, вновь возглавить правительство.
Согласно этому законопроекту, главой правительства будет запрещено избирать гражданина, в адрес которого выдвигались обвинения в тяжких преступлениях. Нетаньяху в настоящее время является фигурантом дела о коррупционных преступлениях.
Ранее на этой неделе глава израильского правительства Нафтали Беннет и министр иностранных дел Яир Лапид заявили, что намерены распустить Кнессет. Если этот процесс будет завершен, он повлечет за собой очередные парламентские выборы в Израиле. За последние три года эти выборы станут пятыми по счету.
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