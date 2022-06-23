Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

22.06 $/bbl +/- WTI 106.19 -3.33 Brent 111.74 -2.91

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 23.06.2022 12:45

Очередные парламентские выборы в Израиле могут назначить на 1 ноября

Правящая коалиция Израиля и оппозиция близки к достижению компромисса по поводу даты проведения очередных парламентских выборов в стране, их могут назначить на 1 ноября, сообщает в четверг издание The Times of Israel.

Местные СМИ передают, что депутаты от оппозиции настаивают на проведении выборов в октябре, тогда как члены правительственной коалиции выступают за выборы в середине ноября. Таким образом, 1 ноября может стать компромиссом, который устроит обе стороны, отмечает издание The Times of Israel.

Соглашение по этому вопросу, однако, еще не достигнуто. Как сообщается, основная проблема, мешающая достижению компромисса, заключается в том, что депутаты из коалиции до роспуска парламента хотят принять законопроект, который может лишить возможности экс-премьера Биньямина Нетаньяху, возглавляющего в настоящее время оппозицию, вновь возглавить правительство.

Согласно этому законопроекту, главой правительства будет запрещено избирать гражданина, в адрес которого выдвигались обвинения в тяжких преступлениях. Нетаньяху в настоящее время является фигурантом дела о коррупционных преступлениях.

Ранее на этой неделе глава израильского правительства Нафтали Беннет и министр иностранных дел Яир Лапид заявили, что намерены распустить Кнессет. Если этот процесс будет завершен, он повлечет за собой очередные парламентские выборы в Израиле. За последние три года эти выборы станут пятыми по счету.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az