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Дальнее зарубежье 23.06.2022 13:11

ЕС должен подать сильный сигнал Украине относительно ее будущего в Евросоюзе

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо назвал историческим рассмотрение в четверг на саммите ЕС в Брюсселе заявки Украины на статус государства-кандидата на вступление в Евросоюз.

"Я думаю, надо подать Украине сильный сигнал. От нас сейчас ожидается демонстрация большого единства между европейскими странами", - сказал глава бельгийского правительства журналистам перед Европейским советом, который пройдет в Брюсселе 23-24 июня.

По его словам, страны ЕС должны поддержать того, кто ведет борьбу в защиту их европейских ценностей, поэтому Украине необходим сигнал о поддержке со стороны Евросоюза.

"Это не означает, что присоединение к (единой) Европе произойдет быстро. Это займет много времени. Но сигнал, который мы дадим сейчас, это важный сигнал", - сказал Де Кроо.

Саммит ЕС первым вопросом официальной части повестки дня будет обсуждать заявку Украины на членство в Евросоюзе.

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