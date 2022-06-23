Заболеваемость и смертность от COVID-19 в мире продолжают падать - ВОЗ

Заболеваемость коронавирусом за прошедшую неделю упала на 4%, смертность упала на 16%, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В период с 13 по 19 июня заболеваемость коронавирусом упала во всех регионах, кроме Европы, Восточного Средиземноморья и Юго-Восточной Азии, там она выросла на 6%, 45% и 46% соответственно. Наибольшее падение числа случаев наблюдалось в регионе западной части Тихого океана (на 16%) и в Африке (на 21%).

Всего за неделю по всему миру было выявлено более 3,3 млн случаев заболевания COVID-19.

Количество смертей от коронавируса уменьшилось или не изменилось во всех регионах. Сильнее всего смертность упала в Африке (на 24%) и в Европе (на 26%).

В общей сложности за неделю было зафиксировано почти 7,6 тыс. вызванных COVID-19 летальных исходов по всему миру.

За весь период пандемии в мире было выявлено более 541 млн случаев заражения коронавирусом и более 6,3 млн смертей от последствий заболевания.