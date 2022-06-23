Власти Азербайджана предпринимают меры для снижения уровня инфляции в стране - Шарифов

Правительство Азербайджана предпринимает комплекс мер с целью снижения уровня инфляции в стране, заявил министр финансов Самир Шарифов.
«Основная часть антиинфляционных мер связана со снижением таможенных пошлин и налогов на импортируемые (в Азербайджан – ИФ) продовольственные товары, что позволит несколько снизить цены. В связи с этим предпринимаются необходимые решения», - сказал Шарифов журналистам в четверг.
По его словам, кроме этого проводятся мероприятия с целью пресечь искусственный рост цен на товары.
В Азербайджане с начала 2022 года наблюдается рост инфляционного давления. По итогам января-мая среднегодовая инфляция составила 12,6%.
Минэкономики Азербайджана с учетом текущей ситуации пересмотрело прогноз по инфляции на 2022 год – 12,5% против первоначального прогноза в 4%.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2021 году составила 6,7%.
Э.Шафиев
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