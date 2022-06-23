ФРГ начала второй этап чрезвычайного плана действий для снабжения газом

Германия активировала второй, "тревожный" уровень своего трехэтапного чрезвычайного плана действий для снабжения газом, власти сообщают, что страна столкнулась с "газовым кризисом", передает в четверг агентство Associated Press со ссылкой на министра экономики страны Роберта Хабека.

"Даже если мы не можем почувствовать это сейчас, мы находимся в газовом кризисе", - заявил Хабек. Он отметил, что Германия будет защищаться от уменьшения поставок газа, но ей предстоит пройти "тернистый путь".

Власти страны заявили, что решение поднять уровень до "тревожного" было принято в связи с сокращением поставок со стороны РФ с 14 июня. Также на это повлияла высокая рыночная цена на газ. Третий и самый высокий уровень - "аварийный".

Несмотря на то, что на данный момент газохранилища заполнены на 58%, достичь наполненности в 90% к декабрю будет невозможно без дополнительных мер.

Ранее издание Die Welt со ссылкой на ряд источников в энергетической отрасли Германии сообщило, что правительство собирается задействовать вторую фазу чрезвычайного плана действий для снабжения газом в течение пяти-десяти дней.