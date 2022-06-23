Тегеран вскоре может принять саммит Россия-Турция-Иран - Абдоллахиан

Саммит Россия-Турция-Иран может состояться в ближайшее время в Тегеране, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

"В ближайшее время с учетом эпидемиологической ситуации мы увидим проведение саммита России, Турции и Ирана в Тегеране", - сказал он в четверг на пресс-конференции в Тегеране по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.