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Дальнее зарубежье 23.06.2022 13:24

Великобритания вводит запрет на экспорт в РФ фунтов стерлингов и банкнот стран ЕС, запрещает экспорт авиатоплива

Великобритания вводит запрет на экспорт в РФ фунтов стерлингов и банкнот стран ЕС, запрещает экспорт авиатоплива, говорится в заявлении, распространенном британским правительством в четверг.

В частности, новые меры включают в себя "запрет на экспорт в Россию или для использования в России топлива для реактивных двигателей, а также присадок к топливу".

Вводится также "запрет на экспорт или использование в России банкнот, деноминированных в фунтах стерлингов и банкнот стран ЕС, запрет на предоставление или доставку таких банкнот лицам, связанным с Россией, и для использования их в России".

Кроме того, расширены ограничительные меры в отношении России в области предоставления технической помощи, финансовых услуг и посреднических услуг, связанных с импортом железа и стали. Вводятся дополнительные ограничения на экспорт товаров и технологий, связанных с областью нефтепереработки, важнейшими отраслевыми товарами. Ограничения касаются и товаров, которые могут быть использованы для производства химического и биологического оружия.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, ЭКСПОРТ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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