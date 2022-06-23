AzerGold направит 610 тыс. манатов на социальные проекты в Дашкесане

ЗАО «AzerGold» привлекло ООО «GEO-PROYEKT» к проведению ремонтно-восстановительных работ в здании средней школы в селе Гушчу Дашкесанского района. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупок www.tender.gov.az, с GEO-PROYEKT заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 403 тыс. 426,82 маната. Кроме этого, AzerGold направит 206 тыс. 873,35 манат на финансирование работ по ремонту и благоустройству футбольной, баскетбольной и волейбольной площадок на территории Дашкесанского района. Для выполнения этих работ привлечено ООО «QƏBƏLƏ İNŞAAT» Таким образом, AzerGold направит 610 тыс. 300,17 манатов на реализацию социальных проектов в Дашкесанском районе. Э.Шафиев

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