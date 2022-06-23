Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

22.06 $/bbl +/- WTI 106.19 -3.33 Brent 111.74 -2.91

Погода в Баку

  ночь день

23.06.2022 13:33

AzerGold направит 610 тыс. манатов на социальные проекты в Дашкесане

ЗАО «AzerGold» привлекло ООО «GEO-PROYEKT» к проведению ремонтно-восстановительных работ в здании средней школы в селе Гушчу Дашкесанского района.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупок www.tender.gov.az, с GEO-PROYEKT заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 403 тыс. 426,82 маната.

Кроме этого, AzerGold направит 206 тыс. 873,35 манат на финансирование работ по ремонту и благоустройству футбольной, баскетбольной и волейбольной площадок на территории Дашкесанского района. Для выполнения этих работ привлечено ООО «QƏBƏLƏ İNŞAAT»

Таким образом, AzerGold направит 610 тыс. 300,17 манатов на реализацию социальных проектов в Дашкесанском районе.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: AZERGOLD, ДАШКЕСАН, ПРОЕКТЫ


Похожие новости


AzerGold проведет первичный экологический мониторинг Дашкесанского месторождения желруды

Политика

Экономика

Общество

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az