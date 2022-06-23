Токаев призвал казахстанцев относиться с почтением к исторической роли первого президента страны Назарбаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал соотечественников относиться с почтением к исторической роли первого президента страны Нурсултана Назарбаева.
"У общества, которое обесценивает заслуги общественно-политических лидеров, деятелей науки и искусства своей страны нет будущего. Это непреложная истина и в отношении первого президента Казахстана - Нурсултана Абишевича Назарбаева", - сказал Токаев в четверг на торжественном собрании по случаю 30-летия казахстанской полиции.
По его словам, вклад Назарбаева в построение независимого Казахстана "признан всем мировым сообществом".
"Поэтому наш общий долг с вами - относиться с почтением к исторической роли первого президента", - отметил Токаев.
Он подчеркнул, что в стране не должны забывать о политической справедливости особенно сейчас, когда в обществе ведутся дискуссии и споры.
"Будущее поколение казахстанцев сможет дать справедливую оценку его (Назарбаева - ИФ-К) политического наследия. Нынешняя молодежь должна трудиться на благо своей Родины. Мы, прежде всего, должны быть трудолюбивыми. Разного рода политические игры необходимо пресечь. Мы должны, не оглядываясь в прошлое, с уверенностью шагнуть в светлое будущее", - заключил он.
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