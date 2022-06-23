Глава МИД Ирана заявил о возможности скорой финализации переговоров по СВПД при «реализме с американской стороны»

Переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы (СВПД) могут скоро достичь финальной стадии при наличии реализма у американской стороны, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

"Надеемся, если будет реализм у американской стороны, нам удастся довести дело до финальной стадии", - сказал он в четверг на пресс-конференции в Тегеране по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.