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Регион 23.06.2022 14:09

Глава МИД Ирана заявил о возможности скорой финализации переговоров по СВПД при «реализме с американской стороны»

Переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы (СВПД) могут скоро достичь финальной стадии при наличии реализма у американской стороны, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

"Надеемся, если будет реализм у американской стороны, нам удастся довести дело до финальной стадии", - сказал он в четверг на пресс-конференции в Тегеране по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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Тэги: ИРАН, МИД, СВПД, США


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