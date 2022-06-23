Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует финансировать стартап-проекты в Азербайджане, заявила агентству «Интерфакс-Азербайджан» глава представительства банка в стране Камола Махмудова.

«Объем портфеля, который мы сейчас разрабатываем, составляет около 715 млн евро Инвестиции будут осуществляться в различных секторах, в основном в частном секторе. Мы изменили нашу политику: если мы раньше инвестировали в «зрелые проекты», то сейчас планируем поддерживать стартапы (проект STAR Ventures – ИФ)», - сказала Махмудова.

Э.Шафиев