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Финансы 23.06.2022 14:10

ЕБРР планирует финансировать стартап-проекты в Азербайджане

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует финансировать стартап-проекты в Азербайджане, заявила агентству «Интерфакс-Азербайджан» глава представительства банка в стране Камола Махмудова.

«Объем портфеля, который мы сейчас разрабатываем, составляет около 715 млн евро Инвестиции будут осуществляться в различных секторах, в основном в частном секторе. Мы изменили нашу политику: если мы раньше инвестировали в «зрелые проекты», то сейчас планируем поддерживать стартапы (проект STAR Ventures – ИФ)», - сказала Махмудова.

Э.Шафиев

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Тэги: ЕБРР, СТАРТАПЫ, ФИНАНСИРОВАНИЕ

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