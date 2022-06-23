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ТЭК 23.06.2022 16:20

Антироссийские санкции осложняют реализацию энергетических проектов Узбекистана - Минэнерго

Антироссийские санкции осложняют транспортировку парогазовых установок, необходимых для реализации инвестпроектов Узбекистана в области энергетики, сообщил журналистам заместитель директора проектного офиса Минэнерго республики Бахром Умарбеков.

"Да, санкции вызвали проблемы, потому что парогазовые установки (Combined Cycle Gas Turbines) - сверхгабаритные: они весят 600 тонн, их размеры больше чем 5,5 метров. Очень сложно доставлять такие агрегаты в Узбекистан. Потенциальный маршрут пролегал через Черное море к Азовскому морю и далее, через внутренние российские каналы, планировалось транспортировать на судах к Каспийскому морю, в казахстанский порт Актау и потом доставить их в Узбекистан. Это не очень сложно. Но Азовское море заблокировали. (...) В результате нам придется везти турбины в обход: через всю Западную Европу, заходить в Балтийское море и потом, через Санкт-Петербург спускаться от севера к востоку - это большой крюк", - сказал Умарбеков в кулуарах Энергетического форума Узбекистана.

При этом антироссийские санкции существенно осложнили выполнение и этого альтернативного плана: появились проблемы со страхованием морских перевозок, а цены на транспортировку взлетели.

"Да, это приведет к задержкам поставок и удорожанию. (...) Международное сообщество этими санкциями невольно создало проблемы. Надеюсь, эти санкции будут скорректированы, чтобы Узбекистан мог легко транспортировать товары подобного рода", - подытожил представитель Минэнерго.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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