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Дальнее зарубежье 23.06.2022 15:41

Президент Финляндии обеспокоен высокой смертностью от коронавируса

Президент Финляндии Саули Ниинистё выразил обеспокоенность ситуацией в стране с коронавирусом COVID-19 и высокой смертностью от болезни.

Смертность является высокой. Согласно статистике Национального института здравоохранения и социального обеспечения (THL), во время эпидемии в Финляндии было зарегистрировано почти 4 800 смертей, связанных с коронавирусом. После того, как в Финляндии в течение двух лет ситуация была хорошей, сейчас она очень плохая. Весной смертность начала увеличиваться", - сказал Ниинистё в четверг газете Ilta-Sanomat.

Он подчеркнул важность соблюдения осторожности, особенно людьми, подверженными риску коронавируса. Ниинистё отметил, что и сам страдал от коронавируса, после чего еще заболел и

Министр по делам семьи и социальных служб Аки Линден заявил в Twitter, что согласен с президентом.

Он отметил, что атмосфера в обществе слишком быстро изменилась и люди стали излишне рано считать, что "корона закончилась".

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