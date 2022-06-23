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Карабах 23.06.2022 17:06

В Карабахе и В.Зангезуре с 10 ноября 2020г в результате подрыва на минах погибли и пострадали 225 человек – ANAMA

На освобожденных территориях Азербайджана - в Карабахе и Восточном Зангезуре - с 10 ноября 2020 года в результате подрыва на минах погибли и пострадали 225 человек, заявил председатель Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Вугар Сулейманов.

«С 10 ноября 2020 года по 23 июня 2022 года в результате подрыва на минах на освобожденных территориях погибли 39 человек, еще 186 человек получили увечья», - сказал Сулейманов.

Р.Ахмедов

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Тэги: КАРАБАХ, МИНЫ, ЖЕРТВЫ


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