В Карабахе и В.Зангезуре с 10 ноября 2020г в результате подрыва на минах погибли и пострадали 225 человек – ANAMA

На освобожденных территориях Азербайджана - в Карабахе и Восточном Зангезуре - с 10 ноября 2020 года в результате подрыва на минах погибли и пострадали 225 человек, заявил председатель Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Вугар Сулейманов.

«С 10 ноября 2020 года по 23 июня 2022 года в результате подрыва на минах на освобожденных территориях погибли 39 человек, еще 186 человек получили увечья», - сказал Сулейманов.

Р.Ахмедов