Баку и Париж на политических консультациях обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

В Париже состоялся очередной раунд политических межмидовских консультаций между Азербайджаном и Францией.

Азербайджанскую делегацию на консультациях возглавлял замглавы МИД Халаф Халафов, французскую - директор департамента Континентальной Европы МИД Франции Фредерик Мондолони.

«Халафов и Мондолони обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, экономического и гуманитарного сотрудничества, региональные вопросы, отношения Азербайджана с европейскими странами и ЕС. Стороны также обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, реализации положений трехсторонних заявлений, нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в постконфликтном контексте», - сообщает МИД Азербайджана.

В рамках визита Халафов также встретился с заместителем председателя комиссии Сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Жоэлем Геррио, а также с представителями ведущих французских компаний, аналитических центров и французских научных и политических кругов Движения французских компаний (MEDEF).

«На встречах состоялся обмен мнениями по международным и региональным вопросам, возможностям участия французских компаний в формировании новой транспортно-логистической инфраструктуры, в особенности в Азербайджане, включая восстановление освобожденных территорий», - подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

Э.Шафиев