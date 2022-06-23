Обследование акватории на КТК продлено на 10 дней, отгрузка казахской нефти чуть снижена, продолжается штатно

Терминал "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) в Новороссийске продолжает свою работу, несмотря на дообследование части акватории на выявление взрывооопасных предметов на дне, сообщило Минэнерго РФ.

"Отгрузки казахстанской нефти снижены незначительно, график сохраняется согласно заявкам грузоотправителей", - отмечается в сообщении, где подчеркивается, что отгрузка продолжается в штатном режиме.

"Плановое дообследование в акватории выносных причальных устройств ВПУ-1 и ВПУ-2 проводится с 15 июня и будет окончено к 5 июля, оно является обязательным элементом подготовительных работ к выполнению программы планово-предупредительных ремонтов на терминале КТК. При этом, для сохранения отгрузок продолжается работа ВПУ-3", - подчеркивает Минэнерго.

Ранее сообщалось, что работы на ВПУ состоятся с 15 по 25 июня. "У нас же (работы по плану - ИФ) с 15 по 25 июня, если они закончат. Кашаган у нас до 15 июля на ремонте стоит. С одним ВПУ (выносное причальное устройство) мы помещаемся. Один - третий ВПУ - также и работает, первые два приостановлены в связи с проведением этих работ по очистке дна", - сообщал министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков 20 июня.