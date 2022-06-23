Банки в Азербайджане за 5 месяцев увеличили число банкоматов на 0,9%, pos-терминалов - на 12,6%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 31 мая 2022 года составляло 2 933 единицы, что на 0,9% больше показателя на конец 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным ЦБА, на конец мая в Баку установлено 1 555 банкоматов (спад на 0,4%), в регионах – 1 378 (рост на 2,3%).

Число pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики, составило 68,588 тыс. единиц, что на 12,6% больше показателя на конец 2021 года.

При этом в Баку установлено 46,345 тыс. pos-терминалов (рост на 14,2%), в регионах – 22,243 тыс. (рост на 9,2%).

В объектах розничной торговли в отчетный период установлено 66,991 тыс. или 97,7% всех pos-терминалов.

Х.Насирзаде