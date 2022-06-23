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Регион 23.06.2022 17:52

В иранском Корпусе Стражей Исламской революции сменили главу разведки

Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами назначил нового главу разведывательной организации КСИР - генерала Мохаммада Каземи, передает в четверг агентство "Тасним".

Он сменил Хосейна Тайеба, занимавшего данную должность 12 лет. Тайеб переведен на пост советника командующего КСИР.

До этого момента Каземи заведовал отделом контрразведки в КСИР.

В свою очередь "Аль-Арабийя" отмечает, что о назначении Каземи стало известно на фоне информации о гибели за последние недели нескольких членов КСИР, а также ряда лиц, связанных с иранскими военными.

Разведывательную организацию КСИР создали в 2009 году, и она действует параллельно с Министерством информации Ирана, выполняющим разведывательные, контрразведывательные и антитеррористические задачи.

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Тэги: ИРАН, КСИР, РАЗВЕДКА, НАЗНАЧЕНИЕ


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