Cisco приняла решение свернуть бизнес в России и Белоруссии

Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc. принял решение о постепенном прекращении работы в России и Белоруссии, говорится в сообщении компании.
В марте компания приостановила все бизнес-операции в этих странах из-за событий на Украине.
Компания сообщила, что окажет поддержку сотрудникам, работающим в России и Белоруссии. Также Cisco планирует связаться с клиентами и партнерами для решения некоторых финансовых вопросов.
Ранее Cisco сообщила, что в третьем квартале 2022 финансового года недополучила $200 млн выручки, или 1,6% от общего дохода, из-за приостановки деятельности в России и Белоруссии, говорится в отчете компании.
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