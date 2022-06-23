ЕС полагается в поставках газа и нефти на Норвегию, поддерживает разведку новых норвежских месторождений - Еврокомиссия

ЕС считает Норвегию надежным поставщиком нефти и газа и поддерживает разведку новых месторождений этой страной, говорится в заявлении по итогам встречи замглавы Еврокомиссии Франса Тиммерманса и главы Минэнерго Норвегии Терье Аасланда.

"Норвегия до сих пор располагает значительными запасами нефти и газа и может благодаря геологоразведке, открытиям новых месторождений и вводу их в эксплуатацию, остаться крупным поставщиком этих ресурсов в Европу - в долгосрочной перспективе, после 2030 года. ЕС поддерживает продолжение Норвегий геологоразведки и инвестирования с целью поставлять нефть и газ на европейский рынок", - отмечается в пресс-релизе.

При этом в нем напоминается о "надежности Норвегии в роли безопасного и благоразумного поставщика нефти и газа в Европу в течение более 50 лет".

Согласно заявлению, Норвегия - самый крупный производитель нефти и газа в Европе, и на норвежские поставки приходится четверть импорта газа в ЕС. В ЕС отметили, что важность норвежской нефтегазовой отрасли выросла после начала спецоперации РФ на Украине, и объем соответствующего производства в Норвегии вырос за первые месяцы 2022 года.

Стороны также напомнили о важности созданной 7 апреля 2022 года платформы ЕС по закупкам энергии с целью обеспечить поставки энергоресурсов в ЕС по приемлемым ценам и снизить зависимость от российского газа. Также ЕС и Норвегия упомянули перспективы сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии и водородной энергетики, а также приверженность Парижскому соглашению по климату и цели добиться нулевого уровня углеродных выбросов к 2050 году.