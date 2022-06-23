Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

22.06 $/bbl +/- WTI 106.19 -3.33 Brent 111.74 -2.91

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 23.06.2022 19:10

ЕС полагается в поставках газа и нефти на Норвегию, поддерживает разведку новых норвежских месторождений - Еврокомиссия

ЕС считает Норвегию надежным поставщиком нефти и газа и поддерживает разведку новых месторождений этой страной, говорится в заявлении по итогам встречи замглавы Еврокомиссии Франса Тиммерманса и главы Минэнерго Норвегии Терье Аасланда.

"Норвегия до сих пор располагает значительными запасами нефти и газа и может благодаря геологоразведке, открытиям новых месторождений и вводу их в эксплуатацию, остаться крупным поставщиком этих ресурсов в Европу - в долгосрочной перспективе, после 2030 года. ЕС поддерживает продолжение Норвегий геологоразведки и инвестирования с целью поставлять нефть и газ на европейский рынок", - отмечается в пресс-релизе.

При этом в нем напоминается о "надежности Норвегии в роли безопасного и благоразумного поставщика нефти и газа в Европу в течение более 50 лет".

Согласно заявлению, Норвегия - самый крупный производитель нефти и газа в Европе, и на норвежские поставки приходится четверть импорта газа в ЕС. В ЕС отметили, что важность норвежской нефтегазовой отрасли выросла после начала спецоперации РФ на Украине, и объем соответствующего производства в Норвегии вырос за первые месяцы 2022 года.

Стороны также напомнили о важности созданной 7 апреля 2022 года платформы ЕС по закупкам энергии с целью обеспечить поставки энергоресурсов в ЕС по приемлемым ценам и снизить зависимость от российского газа. Также ЕС и Норвегия упомянули перспективы сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии и водородной энергетики, а также приверженность Парижскому соглашению по климату и цели добиться нулевого уровня углеродных выбросов к 2050 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НОРВЕГИЯ, ЕС, ГАЗ, СОТРУДНИЧЕСТВО

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az