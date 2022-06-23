Британия хочет снизить внешнюю зависимость от газа: возобновить добычу сланцевого газа, развивать ВИЭ, атом, уголь

Газовый кризис в мире возник не в результате конфликта на Украине, приводит пресс-служба правительства Великобритании слова министра бизнеса и энергетики Кваси Квартенга (Kwasi Kwarteng), сказанные в ходе конференции Second Century London Conference.

По его словам, конфликт на Украине также оказал влияние на стоимость энергии и безопасность, однако газовый кризис не был порожден им. "По мере того, как экономика вновь открывалась после локдаунов и спрос резко увеличивался, цены неизбежно росли", - сказал Квартенг.

Министр заметил, что Великобритания меньше всех из европейских стран защищена в плане зависимости от газа. "Ни одна страна в Европе не застрахована, и меньше всего Великобритания. Хотя Великобритания получает очень мало газа из России, мы все уязвимы перед газовыми рынками, которые мы не в состоянии контролировать", - сказал Квартенг.

По его словам, Великобритания уже сократила импорт российского газа на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доля импорта нефти из России сократилась вдвое, последняя отгрузка СПГ из России была 2 марта этого года. К концу этого года страна больше не будет импортировать российские ископаемые виды топлива.

Министр подчеркнул, что ситуация показывает, что нужно "полностью сократить нашу зависимость от газовых рынков, от нестабильных газовых рынков".

"В ближайшие десятилетия Британии потребуются многие сотни миллиардов фунтов стерлингов инвестиций в чистую энергию, модернизацию энергосистем и новую атомную энергетику", - заявил министр, призвав стимулировать привлечение частных инвестиций.

"Мы не можем осуществить переход, если частный сектор не возьмет на себя эти риски и не вложит свой капитал. Но это означает, что нам нужна стабильная, предсказуемая и конкурентная бизнес-среда, чтобы эти компании могли продолжать инвестировать в Великобританию. У нас есть четкий долгосрочный план по привлечению инвестиций в новые технологии, но энергетическая инфраструктура по своей природе требует времени", - заметил Квартенг.

Министр заметил, что, несмотря на имеющееся разнообразие энергоресурсов в стране, - свой газ, СПГ, ВИЭ и атомную энергетику - нужно быть готовыми к любому сценарию.

Квартенг пояснил, что Великобритания договаривается об увеличении поставок газа из Норвегии, о продлении срока службы угольных электростанций для снабжения предстоящей зимой. "Теперь угольная электростанция West Burton останется открытой этой зимой, и переговоры с двумя другими британскими угольными электростанциями продолжаются. Но мы не можем избежать того факта, что как изменилась геополитика, так и мы должны измениться", - подчеркнул он.

По словам министра, речь также идет о вариантах увеличения извлечения газа из существующих месторождений и хранению газа, мер по энергоэффективности.

В будущем, считает министр, нужно увеличивать использование ветрогенерации. Так, в следующем месяце будут объявлены результаты 4-го раунда крупнейшего аукциона по возобновляемым источникам энергии за всю историю. Летом будут представлены варианты "кардинального реформирования нашего рынка электроэнергии". Кроме того, будет обновлена политика планирования и устранена часть бюрократии, необходимой для запуска морских ветровых и солнечных проектов.

Частью плана по энергонезависимости станет водород. "Этим летом я запущу водородную бизнес-модель и раунд распределения нашего водородного фонда с контрактами, заключенными в 2023 году. Очень скоро мы начнем переговоры с первыми проектами, поддерживающими закачку и хранение углерода. Если мы сделаем это правильно, мы достигнем нашей цели по производству водорода в 10 ГВт в этом десятилетии", - подчеркнул Квартенг.

Великобритания также обновляет свои планы по ядерной энергетике. "Мы колебались по этому поводу в течение 30 лет, но теперь мы осознаем важность ядерной энергетики, потому что мы знаем, что нам нужны непрерывные, недорогие, низкоуглеродные поставки энергии для поддержки наших возобновляемых источников энергии. В следующем месяце мы будем принимать заявки на завершение ядерных проектов. Мы стремимся возродить площадки от Hartlepool до Heysham, от Wylfa и Trawsfynydd. Благодаря Закону о ядерной энергии у нас есть новая модель финансирования, позволяющая снизить стоимость каждого нового крупномасштабного проекта на 30 миллиардов фунтов стерлингов. В целом, мы хотим увидеть прогресс в строительстве до 8 новых реакторов в этом десятилетии", - сообщил министр.

В то же время, заметил он, "мы не можем перейти к чистой, надежной и независимой энергетической системе, не продолжая использовать нефть и газ".

"Было бы безумием поступить так, как просят некоторые из наших самых ярых активистов по борьбе с изменением климата, и остановить производство в одночасье. Это не только приведет к потере тысяч рабочих мест, но и без газа у нас не будет улавливания углерода и производства "голубого" водорода. Мы не собираемся потворствовать экстремальному климатическому лобби, но мы не закрываем глаза на реальные опасности, с которыми мы сталкиваемся из-за изменения климата", - сказал Квартенг.

Поэтому Великобритания не отказывается от ископаемого топлива, но будет производить его "дома", и поэтому в этом году планируется еще один раунд лицензирования по нефти и газу.

Кроме того, министр "после долгих размышлений, попросил Британскую геологическую службу еще раз оценить знания о добыче сланцевого газа в Англии".

"Они доложат мне на следующей неделе, и я обдумаю следующие шаги. Нам всегда было ясно, что сланцевый газ может стать частью нашего будущего энергетического баланса, но мы должны руководствоваться наукой и, прежде всего, нам нужна поддержка, постоянная поддержка местных сообществ", - подчеркнул он.