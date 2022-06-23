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Бизнес и законодательство 23.06.2022 20:41

ЕС не хочет мешать транспортному сообщению с Калининградской областью, но не допустит обхода санкций - Боррель

Европейский союз в ситуации с транзитом грузов РФ через Литву одновременно не хотел бы ни препятствовать транспортному сообщению с Калининградской областью, ни допустить обхода санкций против России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед саммитом союза.

"Мы хотим в одно и то же время предотвратить уклонение от исполнения санкций и не препятствовать транспортному сообщению", - приводит его слова издание Financial Times (FT).

Между тем, Еврокомиссия готовит рекомендация для Вильнюса, которые должны разъяснить политику применения санкций и снизить напряженность между Литвой и РФ, напоминает газета.

При этом ряд источников сообщил FT, что некоторые представители властей ЕС и дипломатов поставили под сомнение оправданность масштабов и интенсивности проверок российских поездов литовскими властями.

Как сообщалось, с 18 июля Литва постепенно начала исключать из грузового транзита в Калининградскую область товары из санкционного пакета ЕС, что привело к обострению отношений между Вильнюсом и Москвой. Россия заявила о готовности ввести ответные санкции против Литвы.

С учетом введенных Литвой ограничений, по данным властей региона на четверг, трафик железнодорожных и автомобильных грузов в Калининградскую область из других регионов РФ и обратно снизился примерно на 30%.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ЛИТВА, ТРАНЗИТ


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