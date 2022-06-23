ЕС не хочет мешать транспортному сообщению с Калининградской областью, но не допустит обхода санкций - Боррель

Европейский союз в ситуации с транзитом грузов РФ через Литву одновременно не хотел бы ни препятствовать транспортному сообщению с Калининградской областью, ни допустить обхода санкций против России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед саммитом союза.
"Мы хотим в одно и то же время предотвратить уклонение от исполнения санкций и не препятствовать транспортному сообщению", - приводит его слова издание Financial Times (FT).
Между тем, Еврокомиссия готовит рекомендация для Вильнюса, которые должны разъяснить политику применения санкций и снизить напряженность между Литвой и РФ, напоминает газета.
При этом ряд источников сообщил FT, что некоторые представители властей ЕС и дипломатов поставили под сомнение оправданность масштабов и интенсивности проверок российских поездов литовскими властями.
Как сообщалось, с 18 июля Литва постепенно начала исключать из грузового транзита в Калининградскую область товары из санкционного пакета ЕС, что привело к обострению отношений между Вильнюсом и Москвой. Россия заявила о готовности ввести ответные санкции против Литвы.
С учетом введенных Литвой ограничений, по данным властей региона на четверг, трафик железнодорожных и автомобильных грузов в Калининградскую область из других регионов РФ и обратно снизился примерно на 30%.
Начальник Генштаба Азербайджана примет участие в заседании Совета министров обороны стран СНГ в Москве
Декларация о союзническом взаимодействии Азербайджана и России – важнейший шаг в двусторонних отношениях - Алиев
Москва готова оказать консультации Баку и Еревану в вопросе делимитации границ - Лавров
В Азербайджане небольшой суточный спад заражений COVID-19
Маск назвал новые заводы Tesla «гигантскими печами для денег» из-за потери миллиардов долларов
AzerGold направит 610 тыс. манатов на социальные проекты в Дашкесане
ИВ Сумгайыта направит около 1,4 млн манатов на дорожные работы
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
Брюссель сразу запустит подготовку к интеграции Украины в европейские структуры - Боррель
Москва будет смотреть по ситуации на земле, когда Киев предложит вернуться к переговорам - Лавров
Лидеры стран ЕС предоставляют Украине и Молдове статус кандидатов в члены Евросоюза
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
В рамках проекта “Цифровой Шелковый Путь” создано совместное предприятие
Агентский банкинг уже в Масаллы и Товузе!
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ