Нефть продолжает дешеветь, цена Brent опустилась до $111,2 за баррель

Нефтяные котировки снижаются в четверг на опасениях, что ужесточение денежно-кредитной политики центробанками мира может спровоцировать рецессию в глобальной экономике.
Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:26 подешевели на $0,58 (0,52%) - до $111,16 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,9 (0,85%) - до $105,29 за баррель.
Накануне Brent упала в цене на 2,5%, WTI - на 3%.
Цены на нефть отступили с трехмесячных максимумов, достигнутых ранее в этом месяце, и аналитики отчасти объясняют такой понижательный тренд агрессивными действиями Федрезерва и других центробанков по сдерживанию инфляции, поскольку это может замедлить рост мировой экономики и негативно сказаться на спросе на топливо.
Так, глава ФРС Джером Пауэлл, выступавший накануне в банковском комитете Сената, сообщил, что борьба Федрезерва с высокой инфляцией потребует подъема ставок, достаточно высокого для того, чтобы спровоцировать рецессию в экономике США.
"Опасения рецессии охватывают рынки, при этом настроение меняется в сторону снижения оптимизма, а не роста пессимизма", - отметил аналитик Julius Baer Норберт Рюкер.
"Следующей важной проверкой для "медведей" на нефтяном рынке станет уровень в $100 за баррель. Многие инвесторы не ожидают, что цены на нефть опустятся ниже этого уровня, указывая на нехватку предложения и устойчивый спрос", - сказала старший аналитик Swissquote Bank Ипек Оскардеская.
Тем временем министерство энергетики США приняло решение отложить публикацию данных о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю из-за проблем в электронных системах. Ожидалось, что эта статистика выйдет в четверг в 18:00 МСК.
Обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 17 июня, на 5,607 млн баррелей. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных S&P Global Insights, предполагает снижение запасов на 3,7 млн баррелей.
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