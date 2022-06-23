США могут объявить в четверг о новой военной помощи Украине на $500 млн, включая РСЗО HIMARS

Администрация США в четверг, как ожидается, объявит о новом пакете военной помощи Украине на сумму примерно в $500 млн, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя американских властей.
При этом пакет помощи может включать в себя реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и артиллерийские боеприпасы.
На прошлой неделе издание Politico со ссылкой на свои источники сообщило, что в Пентагоне рассматривается вопрос об удвоении количества установок РСЗО HIMARS, которые можно поставить Украине.
США уже отправили Украине четыре таких установки, способных вести огонь на дистанцию свыше 70 км, вместе с высокоточными боеприпасами. Великобритания намерена поставить Украине три установки РСЗО американского производства M270, Германия также объявила, что передаст Киеву три M270.
Начальник Генштаба Азербайджана примет участие в заседании Совета министров обороны стран СНГ в Москве
Декларация о союзническом взаимодействии Азербайджана и России – важнейший шаг в двусторонних отношениях - Алиев
Москва готова оказать консультации Баку и Еревану в вопросе делимитации границ - Лавров
Катар требует долгосрочных контрактов на продажу СПГ Европе
Газохранилища ЕС должны быть заполнены к ноябрю на 80%, постановил Европарламент
ЕБРР предоставляет Молдове заем на 300 млн евро для закупки газа
В Азербайджане небольшой суточный спад заражений COVID-19
Маск назвал новые заводы Tesla «гигантскими печами для денег» из-за потери миллиардов долларов
AzerGold направит 610 тыс. манатов на социальные проекты в Дашкесане
ИВ Сумгайыта направит около 1,4 млн манатов на дорожные работы
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
В рамках проекта “Цифровой Шелковый Путь” создано совместное предприятие
Агентский банкинг уже в Масаллы и Товузе!
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ