ЕБРР предоставляет Молдове заем на 300 млн евро для закупки газа

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет Молдове заем на сумму 300 млн евро для закупки газа, говорится в сообщении на сайте ЕБРР.
"ЕБРР предоставляет Молдове заем в 300 млн евро, чтобы страна увеличила свою энергетическую безопасность за счет закупки стратегических резервов газа для дополнения поставляемым сейчас из России через Украину", - говорится в сообщении ЕБРР.
Деньги предоставят молдавской госкомпании "Энергоком" на закупку газа через хабы ЕС.
Из указанной суммы 100 млн евро пойдут на закупку газа для его хранения в Румынии или Украине с целью защиты от сезонного роста цен, а еще 200 млн евро будут предоставлены Молдаове как чрезвычайный транш в случае нарушения поставок.
По подсчетам ЕБРР, денег должно хватить на 20% от необходимого Молдове годового запаса газа. По данным госпредприятия "Молдовагаз", Молдова ежегодно потребляет 1,3 млрд кубометров газа (без учета непризнанного Приднестровья).
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