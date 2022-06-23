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ТЭК 23.06.2022 21:14

ЕБРР предоставляет Молдове заем на 300 млн евро для закупки газа

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет Молдове заем на сумму 300 млн евро для закупки газа, говорится в сообщении на сайте ЕБРР.

"ЕБРР предоставляет Молдове заем в 300 млн евро, чтобы страна увеличила свою энергетическую безопасность за счет закупки стратегических резервов газа для дополнения поставляемым сейчас из России через Украину", - говорится в сообщении ЕБРР.

Деньги предоставят молдавской госкомпании "Энергоком" на закупку газа через хабы ЕС.

Из указанной суммы 100 млн евро пойдут на закупку газа для его хранения в Румынии или Украине с целью защиты от сезонного роста цен, а еще 200 млн евро будут предоставлены Молдаове как чрезвычайный транш в случае нарушения поставок.

По подсчетам ЕБРР, денег должно хватить на 20% от необходимого Молдове годового запаса газа. По данным госпредприятия "Молдовагаз", Молдова ежегодно потребляет 1,3 млрд кубометров газа (без учета непризнанного Приднестровья).

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Тэги: ЕБРР, ЗАЕМ, ГАЗ, МОЛДОВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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