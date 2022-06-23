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ТЭК 23.06.2022 21:30

Газохранилища ЕС должны быть заполнены к ноябрю на 80%, постановил Европарламент

Европарламент одобрил планы пополнения к зиме газохранилищ Евросоюза, они предусматривают не менее 80% уровня хранения к 1 ноября.

"Обязательный минимальный уровень газа в хранилищах (должен быть обеспечен) на уровне 80% к 1 ноября 2022 года. Государства-члены (ЕС) и операторы должны стремиться к 85%. В последующие годы целью станет 90%, чтобы защитить европейцев от возможных перебоев с поставками", - говорится в пресс-релизе о новом регламенте, который принят в четверг на пленарной сессии ЕП.

Отмечается, что этот регламент, имеющий силу закона, принят в ответ на действия России на Украине. Он уже согласован с профильными министрами 27 стран-членов союза.

В тексте подчеркивается необходимость для стран ЕС диверсифицировать источники поставок газа и усилить меры по повышению энергоэффективности.

Газохранилища введены в разряд "критической инфраструктуры". Все операторы хранилищ должны пройти новую обязательную сертификацию, "чтобы избежать рисков вмешательства извне". Операторы, не прошедшие эту сертификацию, должны будут отказаться от права собственности или контроля над газохранилищами ЕС.

К августу Еврокомиссия выпустит руководство о совместных закупках газа странами ЕС. В таких закупках могут участвовать от двух и более государств-членов ЕС по принципу добровольности.

Страны с большими объемами газохранилищ будут обязаны иметь в них не менее 35% собственного потребления. Странам, у которых нет хранилищ, необходимо будет заключить соглашения с другими членами ЕС для хранения необходимых им объемов, сказал председатель парламентского комитета по промышленности, исследованиям и энергетике, член фракции ЕНП из Румынии Кристиан Бушой.

Закон был принят 490 голосами против 47 при 55 воздержавшихся. Для вступления в силу он должен быть одобрен Советом ЕС.

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Тэги: ЕС, ПАРЛАМЕНТ, ГАЗ, ХРАНИЛИЩА


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