Москва готова оказать консультации Баку и Еревану в вопросе делимитации границ - Лавров

Официальная Москва готова оказать консультации Баку и Еревану в вопросе работ азербайджанской и армянской комиссий по делимитации и демаркации границ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
“Мы также готовы оказать консультационные услуги по работе двух комиссий, созданных для делимитации и демаркации границ в Азербайджане и Армении в соответствии с другими договоренностями. На этот счет есть конкретные предложения. Я рад обсудить их с вами (Алиевым - ИФ)”, - сказал Лавров в четверг в Баку на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
По словам Лаврова, в работе трехсторонней рабочей группы по открытию коммуникаций есть “определенный прогресс”.
“Мы готовы сделать все возможное для содействия реализации трех документов, подписанных лидерами трех государств в ноябре 2020 года, январе и ноябре 2021 года. По нашей оценке, в деятельности трехсторонней рабочей группы по открытию коммуникаций есть определенный прогресс”, - подчеркнул Лавров.
В этом контексте министр считает необходимым согласования вопросов, связанных с транспортными коммуникациями, с армянской стороной для максимально комфортного движения автомобилей во избежание искусственных препятствий.
“Мне кажется, формируется общее представление о том, как решить проблему организации этой работы, чтобы не было искусственных препятствий для движения автомобилей с максимальным комфортом. Россия будет помогать в этом до тех пор, пока не будут достигнуты результаты”, - подчеркнул Лавров.
Глава российского МИД также отметил, что Москва готова помочь по вопросу переговоров о подписании мирного соглашения между Баку и Ереваном.
“Мы слышали, что армянская сторона, премьер-министр Пашинян, готова вести переговоры по этому вопросу. Мы готовы помочь в этом вопросе с согласия Азербайджана и Армении”, - сказал Лавров.
Х.Насирзаде
Катар требует долгосрочных контрактов на продажу СПГ Европе
Газохранилища ЕС должны быть заполнены к ноябрю на 80%, постановил Европарламент
ЕБРР предоставляет Молдове заем на 300 млн евро для закупки газа
В Азербайджане небольшой суточный спад заражений COVID-19
Маск назвал новые заводы Tesla «гигантскими печами для денег» из-за потери миллиардов долларов
AzerGold направит 610 тыс. манатов на социальные проекты в Дашкесане
ИВ Сумгайыта направит около 1,4 млн манатов на дорожные работы
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
Брюссель сразу запустит подготовку к интеграции Украины в европейские структуры - Боррель
Москва будет смотреть по ситуации на земле, когда Киев предложит вернуться к переговорам - Лавров
Лидеры стран ЕС предоставляют Украине и Молдове статус кандидатов в члены Евросоюза
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
В рамках проекта “Цифровой Шелковый Путь” создано совместное предприятие
Агентский банкинг уже в Масаллы и Товузе!
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ