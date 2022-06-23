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Внешняя политика 23.06.2022 21:36

Москва готова оказать консультации Баку и Еревану в вопросе делимитации границ - Лавров

Официальная Москва готова оказать консультации Баку и Еревану в вопросе работ азербайджанской и армянской комиссий по делимитации и демаркации границ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

“Мы также готовы оказать консультационные услуги по работе двух комиссий, созданных для делимитации и демаркации границ в Азербайджане и Армении в соответствии с другими договоренностями. На этот счет есть конкретные предложения. Я рад обсудить их с вами (Алиевым - ИФ)”, - сказал Лавров в четверг в Баку на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По словам Лаврова, в работе трехсторонней рабочей группы по открытию коммуникаций есть “определенный прогресс”.

“Мы готовы сделать все возможное для содействия реализации трех документов, подписанных лидерами трех государств в ноябре 2020 года, январе и ноябре 2021 года. По нашей оценке, в деятельности трехсторонней рабочей группы по открытию коммуникаций есть определенный прогресс”, - подчеркнул Лавров.

В этом контексте министр считает необходимым согласования вопросов, связанных с транспортными коммуникациями, с армянской стороной для максимально комфортного движения автомобилей во избежание искусственных препятствий.

“Мне кажется, формируется общее представление о том, как решить проблему организации этой работы, чтобы не было искусственных препятствий для движения автомобилей с максимальным комфортом. Россия будет помогать в этом до тех пор, пока не будут достигнуты результаты”, - подчеркнул Лавров.

Глава российского МИД также отметил, что Москва готова помочь по вопросу переговоров о подписании мирного соглашения между Баку и Ереваном.

“Мы слышали, что армянская сторона, премьер-министр Пашинян, готова вести переговоры по этому вопросу. Мы готовы помочь в этом вопросе с согласия Азербайджана и Армении”, - сказал Лавров.

Х.Насирзаде


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Тэги: ЛАВРОВ, АРМЕНИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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