Начальник Генштаба Азербайджана примет участие в заседании Совета министров обороны стран СНГ в Москве

Первый заместитель министра обороны, начальник Генштаба армии Азербайджана Керим Велиев в четверг отправился в Москву, сообщает пресс-служба Минобороны. Согласно данным, Велиев примет участие в очередном заседании Совета министров обороны государств-членов СНГ. Х.Насирзаде



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