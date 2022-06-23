Лидеры стран ЕС предоставляют Украине и Молдове статус кандидатов в члены Евросоюза

Лидеры стран Евросоюза договорились о предоставлении статуса кандидатов в члены союза Украине и Молдове, заявил в четверг председатель Европейского совета Шарль Мишель.
"Евросовет только что решил даровать статус кандидатов в члены ЕС Украине и Молдове", - написал он в твиттере.
Агентство Bloomberg отмечает, что власти ЕС договорились о необходимости соблюдения Грузией ряда условий прежде, чем получить этот статус.
Процесс вступления стран в ЕС включает несколько основных этапов: подачу заявки, получение статуса кандидата, переговоры, ратификация и интеграция.
В настоящее время в списке стран-кандидатов числятся Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция. Переговоры о вступлении Турции длятся с 2005 года, Черногории - с 2012.
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