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Дальнее зарубежье 23.06.2022 22:37

Лидеры стран ЕС предоставляют Украине и Молдове статус кандидатов в члены Евросоюза

Лидеры стран Евросоюза договорились о предоставлении статуса кандидатов в члены союза Украине и Молдове, заявил в четверг председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Евросовет только что решил даровать статус кандидатов в члены ЕС Украине и Молдове", - написал он в твиттере.

Агентство Bloomberg отмечает, что власти ЕС договорились о необходимости соблюдения Грузией ряда условий прежде, чем получить этот статус.

Процесс вступления стран в ЕС включает несколько основных этапов: подачу заявки, получение статуса кандидата, переговоры, ратификация и интеграция.

В настоящее время в списке стран-кандидатов числятся Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция. Переговоры о вступлении Турции длятся с 2005 года, Черногории - с 2012.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, МОЛДАВИЯ, КАНДИДАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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