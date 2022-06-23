Катар требует долгосрочных контрактов на продажу СПГ Европе

Катар требует от Европы заключения контрактов на длительный срок, если она хочет больше газа, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Требование выставлено после того, как Германия заключила 20-летний контракт на покупку СПГ в США.
Агентство отмечает, что такое желание может усложнить цель Европы, которая стремится сдержать выбросы парниковых газов, но при этом снизить зависимость от российского газа.
Однако европейцы утверждают, что предложения Катара слишком жесткие и не дают покупателям возможности перенаправить поставки в отличие от контрактов США. По словам источников, переговоры о продолжительности контрактов зашли в тупик в марте.
Государственные компании Qatar Energy и Qatargas, которые эксплуатируют объекты СПГ, не сразу ответили на запросы о комментариях, как и министерство финансов Германии.
Агентство отмечает, что европейцы с одной стороны боятся заключать слишком длительные контракты на поставку ископаемого топлива, с другой опасаются, что Катар может продать эти объемы в другие страны, в частности, в Азию, и это может поставить под угрозу желание найти замену газу из России.
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