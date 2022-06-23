Брюссель сразу запустит подготовку к интеграции Украины в европейские структуры - Боррель

ЕС немедленно запустит подготовку к интеграции Украины в европейские структуры и конечному членству в ЕС, заявил высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

"Мы немедленно запустим подготовку к интеграции Украины в европейские структуры и конечному членству в ЕС", - сказал Боррель в совместном с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой видеообращении в Twitter в четверг.

Боррель подчеркнул, что украинский народ принадлежит к европейской семье, а будущее Украины - с ЕС.