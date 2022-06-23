Зеленский считает уникальным и историческим моментом в отношениях Киева и Брюсселе решение Евросовета по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует решение Европейского совета предоставить Украине статус страны-кандидата в ЕС, назвав это уникальным и историческим моментом в отношениях Украины и ЕС. "Искренне приветствую решение лидеров ЕС предоставить Украине статус кандидата. Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и ЕС. Благодарен президентам Евросовета Шарлю Мишелю и Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и лидерам государств Евросоюза за поддержку. Будущее Украины – в ЕС", - написал Зеленский в Twitter.

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