Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

22.06 $/bbl +/- WTI 106.19 -3.33 Brent 111.74 -2.91

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 23.06.2022 23:51

Зеленский считает уникальным и историческим моментом в отношениях Киева и Брюсселе решение Евросовета по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует решение Европейского совета предоставить Украине статус страны-кандидата в ЕС, назвав это уникальным и историческим моментом в отношениях Украины и ЕС.

"Искренне приветствую решение лидеров ЕС предоставить Украине статус кандидата. Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и ЕС. Благодарен президентам Евросовета Шарлю Мишелю и Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и лидерам государств Евросоюза за поддержку. Будущее Украины – в ЕС", - написал Зеленский в Twitter.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az