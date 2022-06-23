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Дальнее зарубежье 23.06.2022 23:55

Макрон: Предоставление Украине и Молдове статуса кандидата в ЕС - это сильный сигнал РФ

Предоставление Украине и Молдове статуса кандидата в ЕС - это сильный сигнал РФ, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Это сильный сигнал России в нынешнем геополитическом контексте. Наш выбор - предоставить Украине и Молдове статус кандидата, чтобы присоединиться к ЕС. Также мы решили, что статус кандидата будет предоставлен Грузии, когда они будут отвечать приоритетам, определенным Комиссией", - сказал Макрон на конференции после заседания Европейского совета в Брюсселе в четверг.

Президент заверил в поддержке стран на пути к членству в ЕС.

"Это будет долгий путь, требовательный. Комиссия сделает отчет об условиях. Мы во Франции будем готовы помочь с любыми реформами.

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Тэги: МАКРОН, УКРАИНА, МОЛДОВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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