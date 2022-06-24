Южнокорейские СМИ сообщают о планируемой поездке украинских законодателей в Сеул для обсуждения гуманитарной помощи

Группа украинских законодателей совершит поездку в Сеул в следующем месяце, сообщает "Ренхап" со ссылкой на представителя южнокорейской правящей партии "Сила народа".

"Насколько я знаю, их визит в Южную Корею состоится примерно 4 июля", - сказал представитель партии на условиях анонимности.

Он отметил, что число участников украинской делегации будет идентично составу южнокорейской делегации, посетившей Киев в июне.

Согласно источникам, украинскую делегацию, как ожидается, возглавит депутат Андрей Николаенко.

Одной из главных тем обсуждений станет гуманитарная помощь Украине.

Во вторник Сеул одобрил выделение Киеву дополнительной гуманитарной помощи в размере $30 млн.

Уточняется, что эти средства будут использованы для обеспечения медикаментами и продовольствием, но не оружием.

Южная Корея планирует выделить дополнительно $20 млн., что увеличит общую сумму южнокорейской помощи Украине до $100 млн, сообщает агентство.