Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

23.06 $/bbl +/- WTI 104.27 -1.92 Brent 110.05 -1.69

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 24.06.2022 11:15

Участники G7 обсудят меры по усилению изоляции РФ от мировой экономики - Белый дом

Лидеры G7 на саммите в Германии обсудят новые меры, направленные на изолирование России от мировой экономики и нарушение цепочек поставок для российского оборонного комплекса, сообщил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

"Среди этих приоритетов для G7 - новые договоренности, нацеленные на изоляцию России от глобальной экономики, создание препятствий для цепочек поставок российского оборонного сектора и продолжение принятия жестких мер против обхода этих беспрецедентных санкций", - сообщил журналистам Кирби в четверг в ходе брифинга в Белом доме.

По его словам, участники саммита также планируют достигнуть новые договоренности для снижения цен на энергоносители и продовольствие в мире.

Саммит лидеров G7 пройдёт 26-27 июня в ФРГ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, G7, ПЛАНЫ


Похожие новости


Страны G7 обсуждают возможность установить предел цен на нефть РФ Премьер-министр Японии проинформирует Байдена о желании провести саммит G7 в следующем году в Хиросиме Байден и Джонсон договорились провести виртуальный саммит G7 по Афганистану - Белый дом Байден планирует сосредоточиться на пандемии COVID-19 и восстановлении мировой экономики на первой встрече G7 Трамп склоняется к проведению саммита G7 после выборов в США, готов позвать на него Путина Страны G7 призывают к реформированию ВОЗ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az