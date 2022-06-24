Участники G7 обсудят меры по усилению изоляции РФ от мировой экономики - Белый дом

Лидеры G7 на саммите в Германии обсудят новые меры, направленные на изолирование России от мировой экономики и нарушение цепочек поставок для российского оборонного комплекса, сообщил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.
"Среди этих приоритетов для G7 - новые договоренности, нацеленные на изоляцию России от глобальной экономики, создание препятствий для цепочек поставок российского оборонного сектора и продолжение принятия жестких мер против обхода этих беспрецедентных санкций", - сообщил журналистам Кирби в четверг в ходе брифинга в Белом доме.
По его словам, участники саммита также планируют достигнуть новые договоренности для снижения цен на энергоносители и продовольствие в мире.
Саммит лидеров G7 пройдёт 26-27 июня в ФРГ.
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